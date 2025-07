Guida in stato di ebbrezza: validità del test alcolimetrico e intervallo dalla condotta incriminata

La Corte di Cassazione Sez. 4 penale, sentenza n. 13149 (dep. 04/04/2025) ha affermato, in tema di guida in stato di ebbrezza, che il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolmetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico.



Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2 lett. B, Cod. Pen. art. 590 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13999 del 2014 Rv. 259694-01, N. 21991 del 2013 Rv 256191-01

Fonte: Ufficio Massimario della Corte di Cassazione