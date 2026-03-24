Firenze: un tram per tutti, arriva “Via Blu” l’app che abbatte le barriere dell’autismo

Muoversi in città non è solo una questione di binari e orari, ma anche di percezioni e tranquillità. Per chi convive con l’autismo, il rumore di una frenata, l’affollamento improvviso o l’incertezza di un percorso possono trasformare un semplice spostamento in un’esperienza opprimente. Per rispondere a questa sfida nasce “Via Blu”, una nuova applicazione dedicata a facilitare l’uso della tramvia fiorentina per le persone autistiche e le loro famiglie.

Il progetto, denominato “Binari Blu”, è stato presentato questa mattina in Palazzo Vecchio. Frutto della sinergia tra GEST, l’Associazione Autismo Firenze e i Comuni di Firenze e Scandicci, l’app rappresenta un’eccellenza tecnologica a livello nazionale, essendo la prima nel suo genere in Italia applicata al trasporto pubblico locale.

Tecnologia al servizio della neurodiversità

Realizzata da Kayros Lab con la supervisione di esperti di neurodiversità, “Via Blu” non è un semplice navigatore. L’app scompone il viaggio in una “storia sociale” sequenziale, offrendo:

anticipazione sensoriale: avvisi su luci e rumori che l’utente incontrerà

avvisi su luci e rumori che l’utente incontrerà mappe intuitive: interfacce visive essenziali con testi brevi e icone chiare

interfacce visive essenziali con testi brevi e icone chiare percorsi guidati: istruzioni rassicuranti dalla pianificazione alla discesa dal mezzo

Per i più piccoli, l’iniziativa va oltre lo schermo: è previsto un kit per la regolazione sensoriale e una guida cartacea visuale, pensati per prevenire il sovraccarico emotivo durante il tragitto.

Soddisfazione espressa dal Sindaco di Firenze, Sara Funaro: «Una città inclusiva progetta i servizi pensando alle diverse esigenze, con ‘Via Blu’ utilizziamo la tecnologia per abbattere barriere invisibili e rendere la vita quotidiana comprensibile e accessibile».

Sulla stessa linea l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio, che ha sottolineato come la qualità di un servizio non si misuri solo con la puntualità, ma con la sua leggibilità: «L’app agisce su elementi chiave come l’orientamento e l’autonomia, rendendo la tramvia un luogo accogliente per le diversità».

L’app è già disponibile gratuitamente sugli store iOS e Android. Per far conoscere lo strumento alla cittadinanza, GEST ha programmato un evento speciale il 2 aprile p.v. in occasione della “Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo“: un team sarà presente dalle 10 alle 13 presso il supermercato Coop.fi di Ponte a Greve. Inoltre, la guida cartacea e il kit sensoriale per bambini verranno distribuiti ogni 2° martedì del mese presso il deposito Gest di Scandicci; le immagini della presentazione sul portale del Comune di Firenze ai link

https://www.comune.firenze.it/system/files/2026-03/presentazione-app-via-blu-1.jpg

https://www.comune.firenze.it/system/files/2026-03/presentazione-app-via-blu-2.jpg

Fonte: comune di Firenze