Eurostat: mobilità a 2 velocità, la rete dei trasporti sta ridisegnando i confini dell’UE

La connettività infrastrutturale rimane il termometro dello sviluppo economico dell’Unione Europea. Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Report Eurostat, la densità delle reti di trasporto nel 2024 segue una logica ferrea: il cemento e l’acciaio si concentrano laddove batte il cuore della produzione, del commercio marittimo e dell’alta densità abitativa. Ma dietro i record di efficienza del Nord, emerge un mosaico di territori, insulari o periferici, che restano ai margini dei grandi corridoi di comunicazione.

Il primato dell’asfalto: l’asse Germania-Olanda

In cima alla classifica della densità autostradale svetta Brema. Con 169 km di autostrade per 1.000 km², la città-stato tedesca incarna il modello dell’hub logistico integrato. Non è sola: i Paesi Bassi dominano il resto del podio, con l’Olanda Meridionale (134 km) e Utrecht (124 km) a dimostrazione di come la pianificazione territoriale olandese sia indissolubilmente legata alla velocità degli spostamenti. Al di fuori del blocco nordeuropeo, troviamo le capitali dell’Est e dell’Europa Centrale a garantire la massima connessione: Budapest (120 km) e Vienna (109 km) si confermano snodi cruciali per il traffico continentale.

10 anni di cantieri: la spinta spagnola

Se la densità premia il Nord, la dinamicità dell’ultimo decennio parla spagnolo. Dal 2014 a oggi, l’Andalusia ha messo a segno l’espansione della rete autostradale dell’intera UE, con 242 km di nuovi tratti costruiti. Un trend di crescita che vede la Spagna protagonista anche in Castiglia e León (+191 km), intervallate dal notevole balzo in avanti della Slovacchia, che ha aggiunto 214 km di asfalto alla dote infrastrutturale.

Ferrovie: Berlino e il ruolo dei porti

Sul fronte dei binari, la Germania non ha rivali. Berlino guida la classifica europea con una densità ferroviaria di 764 km per 1.000 km², seguita da Amburgo (639 km). In queste regioni, come a Brema, la densità non è solo figlia del trasporto passeggeri, ma soprattutto delle linee merci che collegano i grandi porti marittimi all’entroterra europeo. Degno di nota è il posizionamento delle capitali dell’Europa dell’Est: Praga e Budapest superano i 400 km di binari ogni 1.000 km², ereditando e modernizzando una tradizione ferroviaria radicata.

Le “zone d’ombra”: dove il progresso si ferma

Nonostante gli investimenti, la mappa della mobilità presenta ancora dei “buchi neri“, nel 2024, si contano:

20 regioni senza autostrade : un isolamento che colpisce le isole greche (3 regioni), i territori ultraperiferici francesi (5 regioni) e porzioni di Polonia (4 regioni), Romania e Bulgaria.

: un isolamento che colpisce le isole greche (3 regioni), i territori ultraperiferici francesi (5 regioni) e porzioni di Polonia (4 regioni), Romania e Bulgaria. 13 regioni senza ferrovie : qui il divario è netto per le isole francesi e greche e per le città autonome spagnole in Nord Africa (Ceuta e Melilla).

: qui il divario è netto per le isole francesi e greche e per le città autonome spagnole in Nord Africa (Ceuta e Melilla). la crisi greca: il Peloponneso, la Macedonia del Nord e la Tessaglia registrano i dati più bassi dell’Unione, con meno di 10 km di binari ogni 1.000 km², segnale di una rete che fatica a coprire il territorio nazionale.

“Le reti tendono a concentrarsi dove la domanda è più elevata, spiegano gli analisti di Eurostat, ma la sfida dei prossimi anni sarà garantire che la transizione verde e la coesione sociale non lascino indietro le regioni periferiche.”

Fonte: Eurostat