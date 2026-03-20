Eurostat: mobilità a 2 velocità, la rete dei trasporti sta ridisegnando i confini dell’UE

Mobilità 20 Marzo 2026, di lg

Europa 2024: se il Nord corre e la Spagna accelera, restano 33 regioni 'al buio' infrastrutturale, prive di binari o autostrade

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La connettività infrastrutturale rimane il termometro dello sviluppo economico dell’Unione Europea. Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Report Eurostat, la densità delle reti di trasporto nel 2024 segue una logica ferrea: il cemento e l’acciaio si concentrano laddove batte il cuore della produzione, del commercio marittimo e dell’alta densità abitativa. Ma dietro i record di efficienza del Nord, emerge un mosaico di territori, insulari o periferici, che restano ai margini dei grandi corridoi di comunicazione.

Il primato dell’asfalto: l’asse Germania-Olanda

In cima alla classifica della densità autostradale svetta Brema. Con 169 km di autostrade per 1.000 km², la città-stato tedesca incarna il modello dell’hub logistico integrato. Non è sola: i Paesi Bassi dominano il resto del podio, con l’Olanda Meridionale (134 km) e Utrecht (124 km) a dimostrazione di come la pianificazione territoriale olandese sia indissolubilmente legata alla velocità degli spostamenti. Al di fuori del blocco nordeuropeo, troviamo le capitali dell’Est e dell’Europa Centrale a garantire la massima connessione: Budapest (120 km) e Vienna (109 km) si confermano snodi cruciali per il traffico continentale.

10 anni di cantieri: la spinta spagnola

Se la densità premia il Nord, la dinamicità dell’ultimo decennio parla spagnolo. Dal 2014 a oggi, l’Andalusia ha messo a segno l’espansione della rete autostradale dell’intera UE, con 242 km di nuovi tratti costruiti. Un trend di crescita che vede la Spagna protagonista anche in Castiglia e León (+191 km), intervallate dal notevole balzo in avanti della Slovacchia, che ha aggiunto 214 km di asfalto alla dote infrastrutturale.

Ferrovie: Berlino e il ruolo dei porti

Sul fronte dei binari, la Germania non ha rivali. Berlino guida la classifica europea con una densità ferroviaria di 764 km per 1.000 km², seguita da Amburgo (639 km). In queste regioni, come a Brema, la densità non è solo figlia del trasporto passeggeri, ma soprattutto delle linee merci che collegano i grandi porti marittimi all’entroterra europeo. Degno di nota è il posizionamento delle capitali dell’Europa dell’Est: Praga e Budapest superano i 400 km di binari ogni 1.000 km², ereditando e modernizzando una tradizione ferroviaria radicata.

Le “zone d’ombra”: dove il progresso si ferma

Nonostante gli investimenti, la mappa della mobilità presenta ancora dei “buchi neri“, nel 2024, si contano:

  • 20 regioni senza autostrade: un isolamento che colpisce le isole greche (3 regioni), i territori ultraperiferici francesi (5 regioni) e porzioni di Polonia (4 regioni), Romania e Bulgaria.
  • 13 regioni senza ferrovie: qui il divario è netto per le isole francesi e greche e per le città autonome spagnole in Nord Africa (Ceuta e Melilla).
  • la crisi greca: il Peloponneso, la Macedonia del Nord e la Tessaglia registrano i dati più bassi dell’Unione, con meno di 10 km di binari ogni 1.000 km², segnale di una rete che fatica a coprire il territorio nazionale.

“Le reti tendono a concentrarsi dove la domanda è più elevata, spiegano gli analisti di Eurostat, ma la sfida dei prossimi anni sarà garantire che la transizione verde e la coesione sociale non lascino indietro le regioni periferiche.”

Fonte: Eurostat

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