Esclusa l’esenzione TOSAP per le società concessionarie di opere pubbliche

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16864 del 23 giugno 2025, ha stabilito che le società concessionarie che realizzano e gestiscono opere pubbliche non possono beneficiare dell’esenzione dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) prevista per lo Stato e altri enti pubblici.

Secondo la sentenza, l’esenzione ex art. 49, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 507 del 1993, si applica solo se l’occupazione dei suoli pubblici è direttamente imputabile al soggetto esente. Nel caso analizzato, una società incaricata di costruire e gestire un tratto di rete autostradale, compreso un viadotto, non può godere dell’esenzione, anche se l’opera resterà di proprietà dello Stato al termine della concessione.

La decisione conferma l’orientamento già espresso in precedenti pronunce, sottolineando che il beneficio fiscale è riservato esclusivamente ai soggetti direttamente titolari della proprietà pubblica dei beni occupati.

Fonte: rassegna massimario della Corte di Cassazione