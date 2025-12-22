Esclusa l’esenzione TOSAP per le società concessionarie di opere pubbliche

Esclusa l’esenzione TOSAP per le società concessionarie di opere pubblicheAGEL 22 Dicembre 2025, di Redazione
La Corte di Cassazione chiarisce che la tassa per l’occupazione di spazi pubblici non spetta alle imprese che realizzano e gestiscono infrastrutture statali in concessione
