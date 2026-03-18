Ecobonus, al via dal 18 marzo le prenotazioni per moto e ciclomotori

A partire dalle ore 12 di mercoledì 18 marzo 2026 si aprono le prenotazioni per accedere agli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli a basse emissioni. A gestire la procedura saranno i concessionari, che potranno inserire le richieste attraverso il portale dedicato.

La misura rientra nell’Ecobonus previsto dalla legge di bilancio 2021, che ha stanziato complessivamente 150 milioni di euro, ripartiti tra il 2021 e il 2026. Le risorse sono state distribuite con una quota annuale di 20 milioni di euro fino al 2023 e di 30 milioni annui per il triennio successivo.

Gli incentivi sono destinati a chi acquista veicoli nuovi elettrici o ibridi appartenenti alle categorie da L1e a L7e. Il contributo varia in base alla presenza o meno della rottamazione: è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro, senza rottamazione, e sale al 40%, fino a 4.000 euro, nel caso in cui si proceda alla sostituzione di un vecchio veicolo.

La gestione operativa dell’iniziativa è affidata a Invitalia per conto del Ministero competente, nell’ambito delle politiche di promozione della mobilità sostenibile.

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