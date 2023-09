In GU Serie Generale n. 225 del 26 settembre 2023 il Decreto 4 agosto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante l'”Attuazione delle disposizioni in materia di rilascio di una targa storica a veicoli di interesse storico e collezionistico” ai sensi e per gli effetti del quale sono da considerarsi «veicoli di interesse storico e collezionistico» i veicoli che risultano iscritti in uno dei registri di cui all’art. 60, comma 4, del codice della strada. La «targa storica» è quella prevista all’art. 93, comma 4, del codice della strada.

L«ANV» ovvero l’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), del codice della strada, come disciplinato ai sensi dell’art. 226, commi da 5, 6 ed 8, è «completamente informatizzato» ai sensi del comma 7 del medesimo art. 226. Mentre il «certificato di rilevanza storica e collezionistica» è il certificato di cui all’art. 215, comma 1, del regolamento, disciplinato dall’art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009.

Il rilascio della targa storica è soggetto al pagamento dell’importo di euro 549,00 (cinquecentoquarantanove) per gli autoveicoli ed euro 274,50 (duecentosettantaquattro/50) per i motocicli e le macchine agricole, comprensivo del costo di produzione e della quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attivita’ previste dall’art. 208, comma 2, del codice della strada.

Il decreto contiene tutte le disposizioni utili sulla procedura di rilascio anche con riferimento ai veicoli di interesse storico e collezionistico precedentemente radiati dal PRA e per i veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta.

Fonte: Gazzetta Ufficiale