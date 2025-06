Diritto di accesso dei consiglieri comunali e modalità di accesso al registro del protocollo

T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione I, con la sentenza del 26 marzo 2025, n. 565 si è pronunciato nuovamente in materia, stante anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato segnalata a corredo della nota diffusa in merito, affermando che la mancata previsione di modalità di accesso digitale al registro di protocollo informatico dell’ente locale, tramite il rilascio di apposite credenziali, non inficia la qualità del diritto dei consiglieri comunali, né rappresenta un reale impedimento per l’espletamento del munus pubblico; l’esercizio del diritto di accesso al registro di protocollo è assoggettato alla generale disciplina dettata per le altre tipologie di atti amministrativi. (1).

I consiglieri comunali, si legge nella massima seguente, vantano un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possono essere utili all’espletamento delle loro funzioni, con il duplice limite che esso deve comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche. (2).

Ed infine statuendo che sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio del mandato del consigliere comunale. (3).

