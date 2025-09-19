Dipartimento per gli affari europei: torna la Settimana europea della mobilità

Dal 16 al 22 settembre 2025 torna la Settimana europea della mobilità, la campagna di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione europea.

“Mobilità per tutti” è il tema scelto quest’anno: un invito a costruire insieme una mobilità accessibile, sostenibile, sicura ed equa per tutti, indipendentemente da reddito, genere, età, abilità o provenienza. Una sfida che i territori sono chiamati a cogliere per agevolare il più possibile gli spostamenti della vita quotidiana, senza dover affrontare barriere e ostacoli.

Molti gli eventi e le iniziative per coinvolgere cittadini, aziende, istituzioni, scuole e università nel promuovere uno stile di vita attivo adottando comportamenti virtuosi in tema di mobilità sostenibile.

Un centinaio le città che in Italia aderiscono alla Settimana, con programmi ricchi di attività e iniziative: convegni, incontri, momenti di approfondimento, punti informativi, laboratori, attività ludico-educative e formative, camminate, pedalate e percorsi casa-scuola-lavoro, visite guidate, performance artistiche e altro ancora.

Fonte: Dipartimento per gli affari europei