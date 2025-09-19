Dipartimento per gli affari europei: torna la Settimana europea della mobilità

Mobilità 19 Settembre 2025, di Redazione

La campagna di sensibilizzazione sulla mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione europea

Articoli correlati
Mobilità

Garante Privacy: nessun divieto generale all’utilizzo del riconoscimento facciale in aeroporto

Mobilità

Milano: settimana della ‘Mobilità per tutti’, eventi all’insegna di accessibilità e sicurezza

Mobilità

MIT, bando LogIN Business: 157 milioni per il trasporto e la logistica

Mobilità

Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, interventi di carattere sociale, infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

Mobilità

Aggiornamento degli importi per risarcimento danni da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

Dal 16 al 22 settembre 2025 torna la Settimana europea della mobilità, la campagna di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione europea.

“Mobilità per tutti” è il tema scelto quest’anno: un invito a costruire insieme una mobilità accessibile, sostenibile, sicura ed equa per tutti, indipendentemente da reddito, genere, età, abilità o provenienza. Una sfida che i territori sono chiamati a cogliere per agevolare il più possibile gli spostamenti della vita quotidiana, senza dover affrontare barriere e ostacoli.

Molti gli eventi e le iniziative per coinvolgere cittadini, aziende, istituzioni, scuole e università nel promuovere uno stile di vita attivo adottando comportamenti virtuosi in tema di mobilità sostenibile.

Un centinaio le città che in Italia aderiscono alla Settimana, con programmi ricchi di attività e iniziative: convegni, incontri, momenti di approfondimento, punti informativi, laboratori, attività ludico-educative e formative, camminate, pedalate e percorsi casa-scuola-lavoro, visite guidate, performance artistiche e altro ancora.

Fonte: Dipartimento per gli affari europei

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica