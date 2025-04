Determinazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

La sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 800/2025 ha chiarito, così come riassunto nella massima diffusa a margine dagli uffici della Corte, che la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è determinata, ai sensi dell’art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 566 del 1993, in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, gravando sull’ente impositore, tenuto a fornire la prova del fondamento della pretesa fiscale, l’onere di provare, anche tramite presunzioni, la misura dell’effettiva occupazione.



Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 47 com. 1 CORTE COST.,

Decreto Legisl. 28/12/1993 num. 566 art. 1

