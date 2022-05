E’ stata pubblicata sul sito del Portale dell’Automobilista l’informativa per l’avvio della sperimentazione della piattaforma CUDE prevista per il 23 maggio 2022.

I primi quattro comuni che parteciperanno alla sperimentazione di regione Veneto sono Verona, Peschiera del Garda, Isola della Scala, Fumone. In tutti gli altri Comuni che ancora non hanno aderito alla sperimentazione, continueranno a valere le modalità operative precedenti.

Ulteriori informazioni saranno pubblicate nelle prossime settimane su questo sito e sul sito Portale dell’Automobilista.

Fonte: Ministero per le Disabilità