Configurazione come reato dell’imbrattamento di cose altrui

Con la sentenza n. 105 depositata il 10 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato

inammissibili le q.l.c. dell’art. 639 cod. pen. sollevate dal Tribunale di Firenze in relazione agli

artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., in ragione della ritenuta manifesta irragionevolezza e difetto di

proporzionalità del trattamento riservato dal legislatore a un fatto che, pur offendendo un

medesimo bene, ma in misura inferiore rispetto al delitto di danneggiamento, e in modo da non

comprometterne la funzionalità, ha conservato rilevanza penale nonostante l’espunzione dal

codice penale e la trasformazione in illecito civile, pecuniariamente sanzionato, del “vecchio”

danneggiamento semplice. In via subordinata, il giudice a quo aveva denunciato il contrasto con

l’art. 3 Cost. del quinto comma dello stesso art. 639 cod. pen., che dispone la procedibilità

d’ufficio per i casi di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Ad avviso della Corte costituzionale, la scelta normativa censurata nell’ordinanza di

rimessione risponde all’esigenza di contrastare fenomeni di diffusa illegalità che si caratterizzano

per l’offesa al decoro urbano, particolarmente a fronte dell’intensificarsi di fenomeni criminali

volti a determinarlo.

Si richiama, in proposito, la nuova figura di reato di deturpamento introdotta dal d.l. n. 48

del 2025, convertito con modificazioni nella legge 9 giugno 2025, n. 80, che opera sulla struttura

della disposizione dell’art. 639 cod. pen., cui provvede a dare nuovi contenuti, e che esprime la

chiara volontà del legislatore di irrigidire il trattamento punitivo di condotte in cui plurimi sono i

beni attinti.

Si osserva che «tali disposizioni evidenziano una dimensione collettiva del fenomeno

penalmente rilevante, nella quale la condotta di deturpamento o imbrattamento non si configura

più come una meno grave declinazione del delitto di danneggiamento – in forza della natura

comune del bene protetto e del principio di sussidiarietà tra le due fattispecie – ma si pone come

lesiva di un nuovo interesse, caratterizzato da una peculiare concezione dell’estetica avente

autonoma e distinta rilevanza penale».

Conseguentemente – conclude la sentenza – un intervento da parte della Corte nel senso

auspicato dal rimettente, pur nella opinabilità della scelta legislativa concernente la perdurante

rilevanza penale delle fattispecie di deturpamento o imbrattamento, a fronte del differente

trattamento riconosciuto a talune ipotesi di danneggiamento, comporterebbe la necessità di un

complessivo riassetto della disciplina sanzionatoria in materia, volto a isolare profili solo

patrimoniali all’interno di quella che è ormai una fattispecie unitaria più ampia, comprensiva di

una pluralità di beni, come tale precluso alla Corte.

Sulla base di tali considerazioni, è stata, altresì, dichiarata l’inammissibilità della questione

sollevata, in via subordinata, relativamente al regime di procedibilità d’ufficio del reato di

deturpamento o imbrattamento di cose altrui previsto dall’art. 639, quinto comma, cod. pen.

Fonte: Ufficio Massimario della Corte di Cassazione