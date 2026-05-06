La Cassazione: il canone per l’occupazione del sottosuolo si applica anche al trasporto del gas

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28910 del 2 novembre 2025, ha stabilito un principio destinato a incidere sulla disciplina dei tributi locali relativi all’occupazione del sottosuolo.

I giudici hanno chiarito che il cosiddetto “canone di soggezione”, previsto dall’art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992, è dovuto dalle società concessionarie del servizio pubblico per il passaggio di cavidotti sotto strade e autostrade, anche quando l’attività riguardi il trasporto del gas e non la sola distribuzione.

Secondo la Corte, le definizioni di “trasporto” e “distribuzione” contenute nel d.lgs. n. 164 del 2000 non incidono sull’applicazione del canone, poiché tali distinzioni rispondono a finalità diverse e risultano recessive rispetto alla disciplina del Codice della strada.

Ne consegue che il prelievo è dovuto anche nei casi in cui i regolamenti comunali lo colleghino espressamente alla sola attività di distribuzione. Il principio affermato amplia quindi la portata dell’obbligo contributivo a carico dei gestori delle infrastrutture energetiche.

La decisione arriva a seguito del giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione nei confronti di una sentenza della Corte d’Appello di Roma del 2022.