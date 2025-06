Circolazione stradale: guida senza patente e accertamento della recidiva nel biennio

La Corte di Cassazione Sez. 4 Penale, con la sentenza n. 8871/2025 ha affermato che in tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, essendo necessario il suo definitivo accertamento.

In motivazione, si legge nella nota a corredo della suddetta massima, la Corte ha precisato che, ai fini della prova della definitività dell’accertamento, è sufficiente l’acquisizione di un elemento dimostrativo in tal senso, accompagnato dalla mancata deduzione, da parte del ricorrente, di aver impugnato, o di avere richiesto oblazione, avverso la sanzione amministrativa.



Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 5 PENDENTE, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 1 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 6, Cod. Strada art. 116 com. 15, Cod. Strada art. 116 com. 1

Fonte: Massimario della Corte di cassazione