Circolazione stradale e responsabilità da sinistri dell’ente proprietario

La Corte di Cassazione, sezione 4 Penale, con la sentenza n. 16754/2023 è intervenuta in tema di responsabilità dell’ente proprietario della strada in caso di lavori di manutenzione e sorveglianza stradale, stabilendo il principio riassunto nella seguente massima di diritto:

In tema di responsabilità per colpa, sussiste in capo all’Ente proprietario di una strada, destinata ad uso pubblico, una posizione di garanzia da cui deriva l’obbligo di vigilare affinché quell’uso si svolga senza pericolo, anche in caso di concessione di appalto per l’esecuzione di lavori di manutenzione e sorveglianza stradale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità del funzionario incaricato della gestione e della esecuzione del contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria provinciale per l’omicidio colposo conseguente a sinistro stradale verificatosi per la mancata predisposizione di idonea segnaletica stradale e di illuminazione in un tratto curvilineo pericoloso).

Fonte: Corte di Cassazione