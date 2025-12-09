Cesena lancia la dashboard interattiva sugli incidenti dal 1998 ad oggi

Il Comune di Cesena ha presentato la nuova dashboard interattiva sulla sicurezza stradale pubblicata sul sito del Comune (Servizi online → Accedi ai servizi online→Mobilità: https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/incidenti-stradali/), uno strumento digitale e trasparente che fornisce una visione completa dell’incidentalità sul territorio. La piattaforma, accessibile sul sito comunale, copre una serie storica estesa dal 1998 ad oggi, con dati aggiornati fino al 2024. L’analisi storica mostra la gravità del fenomeno: dal 1998 al 2024, a Cesena si sono verificati 23.916 incidenti, con 13.499 feriti e 239 decessi. Solo nel 2024, gli incidenti rilevati dalle Forze dell’Ordine sono stati 742, con 521 persone ferite e 8 decessi. La piattaforma nasce con 3 obiettivi:

mettere dati chiari e georeferenziati a disposizione di tutti i cittadini. supporto alle decisioni: offrire ad amministratori e tecnici uno strumento basato su evidenze per pianificare interventi mirati (nuove piste ciclabili o modifiche alla viabilità).

offrire ad amministratori e tecnici uno strumento basato su evidenze per pianificare interventi mirati (nuove piste ciclabili o modifiche alla viabilità). partecipazione: consentire ai cittadini di contribuire in modo informato al dibattito pubblico sulla sicurezza stradale locale.

La dashboard permette di sviluppare analisi dettagliate per quartiere, fascia oraria e giorno della settimana, individuando con precisione i punti critici.

I dati chiave e le zone a rischio

L’analisi dei dati 2024 rivela che le strade con il maggior numero di incidenti sono quelle ad alto scorrimento (Via Emilia Levante, Ravennate, Secante), anche se le criticità sono diffuse su tutto il territorio. Le fasce orarie più pericolose sono le 10 del mattino e le 17 con 61 e 64 casi. Per quanto riguarda i mezzi coinvolti, le automobili sono in testa, ma le biciclette (112 incidenti) e i motocicli (101) seguono, confermando che le 2 ruote sono il mezzo più pericoloso degli ultimi 10 anni. Dal punto di vista della distribuzione geografica delle vittime (ultimi 10 anni):

decessi è il Cervese Nord (12) i quartieri urbani con più incidenti il Centro Urbano, l’Oltre Savio e il Fiorenzuola

il Centro Urbano, l’Oltre Savio e il Fiorenzuola il quartiere più sicuro, con 0 decessi negli ultimi 10 anni, è il Cesuola

Il numero totale degli incidenti è fortemente diminuito a partire dal 2002, probabilmente a seguito dell’introduzione della patente a punti, mentre dal 2005 al 2019 il numero è rimasto invariato. Il 2020 e il 2021 sono stati anni particolari, causa la pandemia che ha ridotto gli spostamenti, e di conseguenza gli incidenti. Dal 2022 gli incidenti sono tornati a salire, anche senza raggiungere i livelli del ventennio precedente; il dato 2024 va in controtendenza, in quanto il numero totale è diminuito.

Gli incidenti presi in considerazione sono quelli che hanno visto coinvolta una Forza dell’ordine; quindi sono esclusi quelli gestiti dai cittadini tramite Constatazione Amichevole o quelli senza conseguenze. Nel 2024 pertanto sono stati 687 gli incidenti gestiti dalla Polizia Locale, 29 dalla Polizia di Stato e 26 dai Carabinieri.

Le automobili sono il mezzo più incidentato, gli altri hanno avuto una incidenza più bassa: le biciclette si posizionano al 2° posto con 112 incidenti, seguite dai motocicli con 101 e dagli autocarri con 95. Più distaccati pedoni (50 casi) e ciclomotori (37), infine in 39 casi gli incidenti hanno visto coinvolti mezzi meno convenzionali, come monopattini, trattori, autobus.

Negli ultimi 10 anni le 2 ruote si rivelano il mezzo più pericoloso, se guardiamo alla collocazione geografica il quartiere con più morti è il Cervese Nord, con 12 deceduti, a seguire il Centro Urbano e il Fiorenzuola, entrambi con 7, e l’Oltre Savio, con 6. Il quartiere più sicuro è il Cesuola, dove il numero dei morti negli ultimi 10 anni si attesta a 0.

Ampliando l’analisi relativa alla distribuzione geografica, si può notare come i quartieri urbani siano quelli con il maggior numero di incidenti, in testa il Centro Urbano, seguito dall’Oltre Savio, dal Fiorenzuola e dal Cervese sud. In controtendenza il quartiere Cesuola al penultimo posto, mentre il quartiere con meno incidenti è Borello.

Fonte: comune di Cesena