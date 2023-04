Catania-Tu Go: la nuova piattaforma digitale per il trasporto pubblico

Il Comune di Catania ha esteso la durata di Catania-Tu Go, la soluzione tecnologica per il trasporto pubblico destinata a incentivare l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per ridurre le emissioni di CO2 nell’aria oltre a contenere i costi per le spese di carburante.

Catania-Tu Go prevede un abbonamento integrato per autobus e metro ad un costo agevolato, grazie alla collaborazione con AMTS e FCE e alle tecnologie digitali l’abbonamento diventerà accessibile e semplificato e l’iniziativa varrà per tutto il 2023 e fino a maggio 2024 al costo agevolato di 20 euro l’anno, a fronte di un valore commerciale di 520 euro.

Lo ha stabilito una delibera del Commissario Straordinario del Comune riprendendo l’iniziativa varata lo scorso anno dall’Amministrazione Comunale, sulla base di un utilizzo dei fondi comunitari del Pon Metro rimodulati al fine di incentivare i cittadini all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico anziché del mezzo privato e contribuire a ridurre le emissioni di Co2 nell’aria, oltre a conseguire consistenti risparmi per le spese di carburante.

Il programma varato dalla Direzione Politiche Comunitarie e dal titolare del servizio per la transizione green prevede un costo invariato per i cittadini con titoli di viaggio validi 13 mesi, a partire dal 1° maggio e fino al 31 maggio 2024, al costo simbolico di 1,53 euro al mese; per il 2023 saranno garantiti 7.540 abbonamenti annuali integrati, 1.740 in più rispetto a quelli previsti per il 2022 (5.800). È sufficiente collegarsi, tramite SPID o CIE, alla piattaforma Catania Semplice disponibile sul sito del Comune e inoltrare la richiesta per poi perfezionare l’acquisto dell’abbonamento tramite l’app FCE disponibile per Android e iOS e creare l’account in cui sarà disponibile il titolo di viaggio.

L’accesso ai parcheggi AMTS avviene invece tramite richiesta sulla piattaforma Catania Semplice per poi validare il pagamento tramite l’app FCE e ritirare la smart card nei parcheggi della biglietteria di AMTS. Per Info: Piattaforma CATANIA SEMPLICE Rilascio Voucher

Fonte: Comune di Catania