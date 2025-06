L’aeroporto di Catania punta sul digitale e rinnova tutti i canali online: il portale istituzionale, il sito dell’aeroporto di Comiso, il sito corporate, la piattaforma di servizi SAC Service e l’app mobile CTA airport. Si tratta di una innovazione che ha come obiettivo la creazione di un ecosistema digitale aeroportuale che integra un sistema avanzato di tracking voli e notifiche in tempo reale utili ai viaggiatori.

In particolare, tramite l’app CTA airport, gli utenti potranno fruire di una mappa interattiva che li accompagna durante l’esperienza aeroportuale, dalla partenza fino all’arrivo. Nel corso dei prossimi mesi verranno rilasciate ulteriori implementazioni per arricchire l’esperienza utente.

Lo scalo ha visto partire il 1° volo diretto Delta Air Lines con destinazione New York-JFK, concludendo l’inaugurazione della tratta che collegherà con frequenza giornaliera Catania e la Sicilia orientale alla metropoli statunitense, per la stagione estiva. L’avvio di questa rotta intercontinentale rappresenta un passo strategico per l’internazionalizzazione della Sicilia e un’opportunità per il turismo e l’economia del territorio.

L’inaugurazione del volo è stata accolta con la tradizionale cerimonia del taglio del nastro nello scalo etneo, con l’intervento di Cordell Campbell, Field Director Operation EMEAI di Delta e Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC.

Fonte: comune di Catania