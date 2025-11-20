Cassazione: spese per minori in strutture a carico del Comune di residenza dei genitori

La Suprema Corte chiarisce che, in caso di nomina del tutore per sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale, il Comune di residenza dei genitori alla data del provvedimento deve sostenere i costi dell’accoglienza dei minori.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15014 del 4 giugno 2025, ha stabilito che le spese per i minori ospitati in strutture a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria spettano al Comune di residenza dei genitori al momento della nomina del tutore. Secondo l’articolo 4, comma 3, della legge regionale Lombardia n. 34 del 2004, rileva il momento dell’adozione del provvedimento giudiziario e non eventuali cambiamenti successivi di residenza.

La Corte conferma che, a differenza di quanto previsto dalla legge nazionale n. 328 del 2000, il Comune competente non è determinato dalla “presa a carico” del minore, ma dal momento dell’adozione del provvedimento e della nomina del tutore.

Il principio si inserisce in un orientamento consolidato della giurisprudenza della Cassazione, fornendo criteri chiari per l’individuazione dell’ente territoriale onerato delle spese assistenziali per minori in strutture.

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione

