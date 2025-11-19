Cassazione: per i direttori dei consorzi di bonifica niente giurisdizione contabile

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17489 del 29 giugno 2025, hanno stabilito che le controversie sulla verifica dei rendiconti consuntivi dei direttori dei consorzi di bonifica non rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti. Sebbene questi consorzi siano enti pubblici economici e svolgano attività di tipo imprenditoriale, il loro operato non comporta un vero e proprio “maneggio” di fondi pubblici riconducibili a una pubblica amministrazione.

Secondo i giudici, manca una norma che attribuisca espressamente la competenza al giudice contabile e non è rilevante, a tal fine, l’assoggettamento dei consorzi a forme di controllo amministrativo, né l’eventuale previsione regolamentare interna che affidi alla Corte dei conti la verifica dei conti di gestione. Il riparto di giurisdizione, hanno ricordato le Sezioni Unite, è materia regolata solo dalla legge e trova fondamento nell’articolo 103 della Costituzione.

La decisione conferma l’orientamento già espresso nel 2017, ribadendo che i consorzi di bonifica non sono assimilabili ai consorzi tra enti territoriali e che, in assenza di una specifica disciplina normativa, le controversie relative ai loro rendiconti devono essere affidate al giudice ordinario.

Fonte: rassegna massime Corte di Cassazione