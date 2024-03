Bonus patenti autotrasporto: pronti 4,9 milioni di euro

4,9 milioni di euro pronti per rispondere alle esigenze dei giovani per il bonus patenti per l’autotrasporto.

Le risorse sono destinate a cittadini italiani o europei, di età compresa fra diciotto e trentacinque anni.

Il bonus coprirà l’80%, fino ad un massimo di € 2.500, della spesa per la formazione necessaria per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli per autotrasporto di persone e di merci.

La piattaforma sarà online dalle 12 del 4 marzo 2024 al link https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/ fino ad esaurimento delle risorse.

Fonte: MIT