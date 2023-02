Bonus carburanti: online la piattaforma per richiedere il contributo

15 milioni di euro per compensare gli aumenti del costo del carburante a favore delle imprese dell’autotrasporto. All’indirizzo https://carburantebus2022.consap.it è possibile, dalle 12 di questa mattina, inserire in piattaforma le domande di contributo. L’erogazione dei fondi disponibili è stata stabilita con decreto del MIT, che ha individuato Consap per la gestione degli adempimenti relativi.

Si tratta di fondi destinati a far fronte al caro carburante dovuto alla crisi geopolitica internazionale e si riferisce agli acquisti, effettuati nel secondo quadrimestre 2022, destinati all’alimentazione di autobus M2 e M3 a basso impatto ambientale (a metano – CNG, gas naturale liquefatto – GNL, ibrido diesel/elettrico, a motorizzazione termica almeno di classe Euro 5), per imprese autorizzate dell’autotrasporto esercenti servizi di trasporto di persone, non soggette a obblighi di servizio pubblico.

Le domande di contributo, nel limite massimo del 20% della spesa sostenuta, potranno essere inserite in piattaforma fino alle ore 12:00 del 13 marzo 2023.

Per visalizzare la piattaforma Consap clicca qui

Fonte: MIT