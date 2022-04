Bologna, la Ciclovia del Sole spegne la prima candelina e festeggia a settembre

Il 13 aprile 2021 apriva il tratto di Ciclovia del Sole da Mirandola a Bologna, 12 mesi che hanno permesso ai ciclisti di scoprire un territorio ricco di bellezze paesaggistiche e culturali.

A distanza di 1 anno, Città metropolitana e Territorio Turistico Bologna-Modena con la Provincia di Modena, i Comuni (Mirandola, San Felice sul Panaro, Camposanto, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno e Bologna), Sustenia e Bologna Welcome stanno mettendo a punto la I edizione della “CicloFesta del Sole” che si terrà a settembre: 2 giorni di eventi in cui le comunità, i territori e la bicicletta saranno protagonisti, l’evento punta a diventare annuale e itinerante. Un piano che grazie ai nuovi finanziamenti porterà nei prossimi anni, insieme alle risorse assegnate alla Provincia di Modena, al completamento della Ciclovia del Sole sul tratto che attraversa la regione, dai confini con la Lombardia a quelli con la Toscana. Non meno importante il lavoro di coordinamento tra le Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana che ha portato all’adozione del simbolo del sole e dell’immagine coordinata nonché alla condivisione di linee guida unitarie per la realizzazione della segnaletica lungo tutta la Ciclovia del Sole. Lo stesso logo, gli stessi colori e una segnaletica uniforme accompagneranno i ciclisti da Bolzano a Firenze, facilitando la percezione di percorrere un’unica infrastruttura.

Per la Ciclovia Sole nel tratto metropolitano sono ora disponibili 12 mln. di euro e si avvicina il traguardo che la renderà percorribile da Bolzano a Bologna completando anche le tratte provvisorie (cosiddette “pedalabili subito”). Nello specifico si tratta di 5 mln. di euro statali per la realizzazione del lotto prioritario individuato in accordo con il Ministero (MIMS) (19 km) e di 7 mln. da Pnrr per la realizzazione dei tratti rimanenti (2° lotto di 54 km). Dopo i 5 mln. che hanno permesso la realizzazione del tratto Mirandola-Sala Bolognese sul tracciato della ferrovia dismessa Bologna-Verona con i nuovi finanziamenti la Città metropolitana di Bologna in accordo con la Regione Emilia-Romagna, capofila nazionale della Ciclovia del Sole, si occuperà della realizzazione di ulteriori tratti di interventi completando il tracciato su tutto il territorio metropolitano bolognese (120 km); mentre per il territorio modenese le risorse a disposizione sono di 6,6 mln. di euro di cui 2,7 statali e 3,8 da fondi PNRR.

Un altro intervento in corso di progettazione e finanziato per 500mila euro dal MITE, è il progetto di riqualificazione a Corridoio verde della Ciclovia, progetto di forestazione urbana che interessa 15 km dei comuni di Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Crevalcore, toccati marginalmente anche Anzola dell’Emilia e Sant’Agata Bolognese. Il tracciato prevede il coinvolgimento di 14 ettari ceduti in comodato d’uso da Rete Ferroviaria Italiana di cui 4,4 dedicati ai nuovi impianti a verde con la messa a dimora di 3.140 tra alberi e arbusti. La Ciclovia, da ultimo, è stata anche protagonista delle fiere di settore con particolare evidenza all’Italian Bike Festival 2021, alla Fiera dei territori di Bergamo 2021, ai workshop B2B in Svezia e Danimarca; inoltre nel 2022, il cicloturismo è stato il prodotto che ha avuto più spazio nella Fiera europea dell’outdoor, il Salon Destination Nature di Parigi e sono in corso educational tour rivolti ad operatori turistici stranieri per commercializzarla in tutta Europa come pacchetto turistico.

Da gennaio 2022 è operativa la Carta dei servizi della Ciclovia del Sole per le attività commerciali “bike friendly”, affiancata dallo sportello Progetti d’impresa per lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali. Interessanti anche 2 best practices avviate recentemente, la prima dal comune di San Giovanni in Persiceto, che sta predisponendo 2 bandi: uno finalizzato all’apertura di un Bed&Bike a fianco della Stazione Ferroviaria per la concessione di spazi adibiti a servizio noleggio bike e ciclofficina; il secondo volto all’apertura dell’edificio “Ex Arte Meccanica” per la concessione di spazi per attività legate alla green e blue economy con particolare riferimento all’intermodalità bici più treno. A seguire il comune di Sasso Marconi ha ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna il finanziamento di 711mila euro per il progetto di rigenerazione urbana dell’ex-scuola “G. Marconi” di Pontecchio che consentirà di riqualificare un immobile in disuso e l’area verde circostante, ricavandone un Bed&Bike. Link: cicloviadelsole.it/ / FB e Instagram: @cicloviadelsole