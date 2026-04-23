Bigamia: è reato anche se il primo matrimonio estero non è trascritto in Italia

Bigamia: è reato anche se il primo matrimonio estero non è trascritto in ItaliaAGEL 23 Aprile 2026, di Redazione
La Cassazione conferma la condanna per bigamia: rileva la validità del matrimonio celebrato all’estero secondo la legge del luogo, anche senza trascrizione nei registri italiani. Irrilevante la possibilità di ripudio prevista dall’ordinamento straniero
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