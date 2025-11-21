Biciclette: legittimo vietare di legarle a strutture pubbliche non destinate

AGEL 21 Novembre 2025, di Redazione

Il Consiglio di Stato conferma che i Comuni possono vietare di legare le biciclette a infrastrutture non previste e applicare sanzioni a chi infrange il divieto

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7353 del 17 settembre 2025, ha stabilito che è legittimo per i Comuni vietare di legare le biciclette a infrastrutture pubbliche non destinate a tale scopo, come recinzioni, pali o altri elementi architettonici non previsti per la sosta dei mezzi a due ruote. La sezione V della Corte ha inoltre confermato che il divieto può essere accompagnato da sanzioni pecuniarie per chi trasgredisce la norma.

Si tratta di una decisione significativa, poiché non risultano precedenti nello stesso ambito. La sentenza sottolinea il diritto dei Comuni di proteggere le proprie strutture pubbliche, garantendo al contempo un utilizzo corretto degli spazi urbani. In questo modo, si favorisce la sicurezza, la funzionalità e l’ordine nell’area pubblica, evitando danni o disagi derivanti dall’uso improprio delle infrastrutture.

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato

