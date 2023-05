Autotrasporto: online la nuova piattaforma per la compensazione dell’aumento dei prezzi dell’Ad Blue

Da oggi alle ore 15 sarà attiva la nuova piattaforma – implementata da Agenzia delle dogane e dei monopoli – che consentirà l’integrazione delle istanze per il ristoro delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto del componente AD Blue.

Tale iniziativa attua il decreto direttoriale 446 del 25 ottobre 2022, come integrato con decreto direttoriale n.192 del 11 maggio 2023, entrambi emessi dal Mit.

In questo modo sarà possibile, per tutte le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, presentare istanza di ristoro a valere su tale misura, nella piattaforma dedicata, per le spese effettuate nell’ultimo bimestre dell’anno 2022. Potranno anche presentare istanza coloro che non hanno provveduto a farlo nel primo periodo di apertura della piattaforma; in questo caso il ristoro potrà essere richiesto per le spese sostenute nell’intero anno 2022 per l’acquisto del componente AD Blue.

La piattaforma informatica sarà fruibile fino alle ore 24 del 7 giugno 2023.

Si ricorda che in caso di esito negativo dell’istanza, potrà essere ripresentata una nuova istanza sempre entro il termine del 7 giugno 2023.

Fonte: MIT