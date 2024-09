Autotrasporto: 25 mln per la rottamazione dei veicoli obsoleti

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale che stanzia 25 milioni di euro destinati alle imprese di autotrasporto di merci per il rinnovo del parco veicolare.

Il decreto 208 del 6 agosto 2024, che definisce le modalità di attuazione della misura “investimenti XI”, contiene le disposizioni per l’erogazione di contributi a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte al REN ed all’Albo degli autotrasportatori che intendano rinnovare il parco veicolare con l’acquisto di veicoli ad elevata sostenibilità oppure rottamare veicoli obsoleti per acquistare veicoli diesel a basse emissioni inquinanti.

Sono incentivati anche gli acquisti di rimorchi e semirimorchi nuovi adibiti al trasporto combinato, per i trasporti in regime ATP, nonché l’acquisto di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi.

Rispetto alle misure già approvate negli anni precedenti, il decreto stabilisce che sia data priorità alle istanze che prevedono la rottamazione di veicoli con motore diesel di classe Euro IV e Euro 4 o inferiori. In questi casi, sia che si provveda all’acquisto di un veicolo diesel che ad elevata sostenibilità, il contributo è incrementato rispetto a quello ordinariamente previsto.

La priorità ed il contributo maggiorato saranno riconosciuti entro il tetto di euro 500.000 in caso di acquisto di veicoli ad elevata sostenibilità e di euro 5.000.000 nel caso di acquisto di veicoli diesel di classe Euro 6 step E e Euro VI step E.

Con successivo decreto direttoriale si provvederà alla definizione di termini e modalità per la presentazione delle istanze e la successiva rendicontazione.

Fonte: MIT