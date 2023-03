Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada

E’ stato pubblicato in GU Serie Generale n. 67 del 20 marzo 2023 il Decreto Legislativo n. 27 del 23 febbraio 2023 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012“. «Capo III-bis. Disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada

Il decreto contiente all’articolo 1 contiene Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 ed in particolare in ordine al «Capo III-bis. prevede Disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada.

Le disposizioni del suddetto Capo si applicano alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada o di cabotaggio di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009, e al Capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009, nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia, a condizione che durante il periodo del distacco continui a esistere un rapporto di lavoro tra l’impresa di trasporto e il conducente distaccato.

Fonte: Gazzetta Ufficiale