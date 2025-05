Appalti: la quietanza della sola manodopera impiegata non si estende agli ulteriori oneri accessori e di sicurezza

La Corte di Cassazione Sez. 2 Civile, con l’ordinanza n. 3143/2025 ha affermato che in tema di appalto, quando la fattura quietanzata si riferisce alla sola manodopera impiegata, la conseguente liberazione non si estende agli ulteriori oneri accessori e di sicurezza, che sono quelli collegati all’opera appaltata da un nesso di consequenzialità e non ricomprendono solo i costi di manodopera, ma anche le manutenzioni e i servizi connessi all’esecuzione dell’appalto.



Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 21400 del 2023 Rv. 668481-01

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione