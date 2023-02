ANPR: nuova circolare sulle modalità di aggiornamento della piattaforma

Il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, del 18 ottobre 2022 adottato ai sensi dell’art.62, comma 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, contiene come noto le “Modalità di aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per l’erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l’utilizzo dell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile“.

In riferimento alle suddette modalità di aggiornamento della piattaforma è stat diramata la Circolare n. 8/2023 del 30 gennaio disponibile sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT).

Fonte: DAIT