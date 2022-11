E’ stato pubblicato in GU – Serie Generale n. 269 del 17 novembre 2022 il Decreto 18 ottobre del Ministero dell’Interno sull’ “Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente per l’erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l’utilizzo dell’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile “.

Con il suddetto decreto sono definiti ai sensi dell’art. 62, comma 2-bis, del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale – D.Lgs 82/2005 s.m.i.):

-l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’anagrafe nazionale della popolazione residente ai fini della messa a disposizione dei comuni dei servizi necessari all’utilizzo dell’ANSC;

-le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all’ANSC, con conseguente dismissione della versione analogica dei

registri di stato civile.

Secondo le modalità descritte in allegato al decreto (Allegato 2 – «Modalità di richiesta e rilascio dei certificati»), tramite il servizio di ANPR di cui al decreto del Ministro dell’interno del 3 novembre 2021, e’ reso disponibile agli iscritti nell’ANPR il servizio di richiesta e rilascio telematico dei certificati dello stato civile.

Fonte: Gazzetta Ufficiale