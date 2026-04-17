Distruzione delle carte d’identità elettroniche, nuove competenze e procedure per i Comuni

Con il decreto del 7 agosto 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato ridefinito l’assetto delle competenze interne, con il trasferimento di diverse funzioni dalle Direzioni V, VI e VII del Dipartimento del Tesoro alle Direzioni I, II e III del Dipartimento dell’Economia.

In questo quadro rientra anche la gestione delle attività relative ai verbali di distruzione delle carte d’identità elettroniche e delle schede di sicurezza, ora assegnata all’Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell’Economia. I Comuni italiani dovranno quindi inviare la documentazione esclusivamente in formato digitale al nuovo indirizzo PEC dipartimento.economia@pec.mef.gov.it, specificando nell’oggetto il riferimento all’Ufficio IX.

Le operazioni di distruzione dei supporti delle CIE 3.0 restano in capo ai Comuni e devono essere effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, come macerazione o incenerimento. Di tali operazioni è necessario redigere un verbale, firmato dai soggetti incaricati e conservato per cinque anni.

Il provvedimento aggiorna e sostituisce le precedenti indicazioni, anche alla luce delle modifiche comunicate dal Ministero dell’Interno, che ha a sua volta rivisto le linee guida disponibili online. Per ulteriori dettagli sulle competenze trasferite e sugli adempimenti richiesti agli enti locali, è possibile consultare la pagina dedicata del Dipartimento dell’Economia.

Si fa presente, infine, che il Ministero dell’Interno ha aggiornato la pagina web contenente le indicazioni sull’attività in oggetto