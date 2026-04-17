Distruzione delle carte d’identità elettroniche, nuove competenze e procedure per i Comuni

Anagrafe 17 Aprile 2026, di Redazione

Dal decreto del 7 agosto 2024 del MEF trasferite funzioni al Dipartimento dell’Economia: aggiornati PEC e invio dei verbali

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Con il decreto del 7 agosto 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato ridefinito l’assetto delle competenze interne, con il trasferimento di diverse funzioni dalle Direzioni V, VI e VII del Dipartimento del Tesoro alle Direzioni I, II e III del Dipartimento dell’Economia.

In questo quadro rientra anche la gestione delle attività relative ai verbali di distruzione delle carte d’identità elettroniche e delle schede di sicurezza, ora assegnata all’Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell’Economia. I Comuni italiani dovranno quindi inviare la documentazione esclusivamente in formato digitale al nuovo indirizzo PEC dipartimento.economia@pec.mef.gov.it, specificando nell’oggetto il riferimento all’Ufficio IX.

Le operazioni di distruzione dei supporti delle CIE 3.0 restano in capo ai Comuni e devono essere effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, come macerazione o incenerimento. Di tali operazioni è necessario redigere un verbale, firmato dai soggetti incaricati e conservato per cinque anni.

Il provvedimento aggiorna e sostituisce le precedenti indicazioni, anche alla luce delle modifiche comunicate dal Ministero dell’Interno, che ha a sua volta rivisto le linee guida disponibili online. Per ulteriori dettagli sulle competenze trasferite e sugli adempimenti richiesti agli enti locali, è possibile consultare la pagina dedicata del Dipartimento dell’Economia.

Si fa presente, infine, che il Ministero dell’Interno ha aggiornato la pagina web contenente le indicazioni sull’attività in oggetto

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica