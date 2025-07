In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il delitto di indebita destinazione di denaro

o cose mobili, di cui all’art. 314-bis cod. pen., introdotto dall’art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024,

n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sanziona le condotte

distrattive che non comportano una perdita definitiva dei beni per la pubblica amministrazione e

che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimità inquadrava nella fattispecie

abrogata dell’abuso di ufficio, sicché l’ambito applicativo del delitto di peculato, già in precedenza

limitato alle sole appropriazioni distrattive, ossia effettuate per finalità esclusivamente private,

non risulta modificato dall’introduzione della nuova fattispecie incriminatrice.



Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 bis, Cod. Pen. art.

323 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2024

num. 92 art. 9 com. 1, Legge 08/08/2024 num. 112 PENDENTE, Legge 09/08/2024 num. 114

art. 1 com. 1 lett. B) PENDENTE, Decisione Consiglio CEE 05/07/2017 num. 1371 art. 4

Fonte: Ufficio Massimario della Corte di Cassazione