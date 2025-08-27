Acque: servizio idrico integrato, conguagli dei costi per partite pregresse e disciplina tariffaria

La Corte di Cassazione a Sezioni unite civili, con la sentenza n. 23858, del 26 agosto 2025, pronunciandosi sulla questione rimessa dalla Prima sezione con ordinanza n. 18009 del 2024, hanno affermato il seguente principio di diritto:



«In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell’art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il ‘metodo tariffario normalizzato’».

Fonte: Corte di Cassazione