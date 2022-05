ACI Radio, la voce nuova di chi si muove

Nelle auto degli italiani si accende oggi ACI Radio, la nuova voce dell’Automobile Club d’Italia diffusa attraverso il canale digitale in tecnologia DAB+ e il web, veicolata da un’app che faciliterà l’ascolto dell’emittente e il dialogo con la redazione; ACI Radio non parla solo di auto e mobilità, ma spazia i suoi contenuti su tutti i campi di azione dell’Automobile Club d’Italia: dal turismo alla sicurezza stradale, dallo sport al tempo libero e al motorismo storico, con aggiornamenti di infomobilità nazionale e locale in collaborazione con il network “Luceverde”, attivato nel 2009 dall’ACI.

Grazie alla sinergia con la RAI e attraverso il circuito DAB+, in questa prima fase ACI Radio raggiungerà il 57% della popolazione in 34 province, grazie a 62 impianti di diffusione messi a disposizione da RAI, ma il bacino di utenza aumenterà con l’evoluzione del sistema Digital Audio Broadcasting, puntando ancora sul Mezzogiorno, le fasce costiere e l’arco alpino.

Il palinsesto è quello di una radio generalista che alterna h24 e 7 giorni su 7, musica, news, notiziari sulla viabilità, meteo e programmi sui temi di maggiore interesse per automobilisti, motociclisti, turisti e più in generale chi si muove con qualunque mezzo, anche a piedi. In questa fase si contano già 6 notiziari sulla viabilità nazionale ogni giorno e 2 sulla viabilità locale ogni ora per le città di Roma e Milano, con 9 ore di rubriche al giorno che diventeranno 12 per un’interazione continua con gli ascoltatori. Il Direttore responsabile di ACI Radio è Pierluigi Bonora, noto giornalista automotive con lunga esperienza nella redazione del quotidiano Il Giornale, mentre il Direttore editoriale è Geronimo La Russa, presidente di ACI Infomobility e dell’Automobile Club di Milano.

“ACI ha sempre creduto nel potere della voce per dialogare non soltanto con i propri soci e gli automobilisti, dichiara Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’Automobile Club d’Italia, ma più in generale con tutti gli utenti di mobilità. Dai primi Call center sull’infomobilità fino alle centrali operative del 116 prima e dell’803.116 poi, ACI è stata sempre pioniera di innovazione, anche sul fronte della comunicazione. La storica sinergia con RAI si rinnova oggi nel DAB+, dopo tanti anni di collaborazione che hanno portato al successo servizi come il CCISS Viaggiare Informati e OndaVerde”.