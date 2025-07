Abusiva occupazione di beni del demanio marittimo e concessione suppletiva, condizioni ed esclusione

La Corte di Cassazione Sez. 3 penale, con la sentenza n. 16684 (dep. 06/05/2025) ha affermato che in tema di tutela del demanio marittimo, la concessione suppletiva di cui all’art. 24 d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, rilasciabile solo in presenza di situazioni eccezionali e a condizione che l’estensione dell’originario provvedimento sia obiettivamente funzionale al proficuo utilizzo del bene, abbia minima consistenza quantitativa e non riguardi un bene ulteriore, al primo solo soggettivamente collegato, non ha efficacia sanante se richiesta ed emessa successivamente all’accertamento della condotta integrante il delitto di abusiva occupazione di area demaniale, né consente al beneficiario di invocare la propria buona fede.

A corredo della suddetta massima sono resi disponibili riferimenti e precedenti di interesse:

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 54 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1161, Regol. della

Navig. Marittima art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 33105 del 2022 Rv. 283418-01, N. 15268 del 2001 Rv. 219015-

01, N. 13576 del 2025 Rv. 287949-01 Rv. 287949-02

Fonte: Ufficio Massimario della Corte di Cassazione