Trieste, arrivano le nuove obliteratrici digitali sulla flotta di Trieste Trasporti

Entrano ufficialmente in servizio, sui primi 2 mezzi delle autolinee, le nuove obliteratrici digitali che soppiantano le vecchie obliteratrici a validazione meccanica. Le nuove macchine sono a lettura ottica: non vi sarà più quindi il classico timbro stampato sul biglietto cartaceo, ma una validazione effettuata tramite QR Code.

L’utente, una volta acquistato il titolo di viaggio nelle rivendite autorizzate, dovrà avvicinarlo al lettore ottico dell’obliteratrice in modo che possa leggere il QR Code presente per eseguire quella che è, a tutti gli effetti, una validazione.

In caso di controlli il personale potrà effettuare la medesima verifica controllando l’avvenuta lettura da parte dell’obliteratrice digitale. Inoltre le nuove macchine permettono di acquistare i biglietti direttamente sul veicolo di trasporto: basta avvicinare una carta di credito o un bancomat all’obliteratrice e verrà scalato in automatico il costo del biglietto effettuando una transazione contactless. Non rilasciando un biglietto cartaceo, in caso di controlli sarà cura del personale preposto la verifica dell’avvenuta transazione confrontando le ultime 4 cifre della carta di credito o del bancomat con quelle presenti in memoria nel periodo di validità del titolo di viaggio dematerializzato che è stato acquistato. Le nuove obliteratrici entreranno in servizio progressivamente su tutta la flotta di Trieste Trasporti.