A Genova con Mobility as a Service parte la mobilità del futuro

Parte a Genova la sperimentazione di un innovativo Mobility-as-a-Service (MaaS), il progetto, nato dalla sinergia tra Comune di Genova, AMT e Hitachi Rail, vuole ottimizzare i benefici di una mobilità ad alto contenuto tecnologico e sostenibile.

Il MaaS è la nuova frontiera della mobilità e si basa su una tecnologia capace di integrare diverse modalità di trasporto mettendole a disposizione del passeggero in un’unica piattaforma in cui sia possibile pianificare il viaggio, integrando servizi pubblici e privati e il pagamento per il loro utilizzo, ciò presuppone la trasformazione della rete di trasporto di una città in un ecosistema che abbia al centro un’unità di controllo capace di coordinare i servizi: l’Operatore MaaS. Ma dalla teoria occorre passare alla pratica: capire le esigenze dei cittadini, che caratteristiche debba avere la piattaforma tecnologica e le problematiche di gestione di tutto l’ecosistema dei fornitori dei servizi coinvolti. Hitachi Rail, Comune di Genova e AMT hanno voluto mettersi insieme e progettare la sperimentazione di un sistema con caratteristiche innovative, che darà indicazioni fondamentali per la mobilità sostenibile del futuro e Genova Parcheggi, Elettra Car Sharing e MiMoto hanno creduto fin da subito nel progetto.

È nata così la nuova App MaaS GoGoGe che dal 9 maggio Hitachi Rail, AMT e il Comune di Genova, in via sperimentale, metteranno a disposizione di un gruppo pilota composto da 1000 utenti, l’App consentirà di accedere a più servizi di mobilità attraverso un unico strumento che metterà in collegamento il cittadino, che ha l’esigenza di spostarsi, con i soggetti presenti sul territorio che soddisfano questa sua esigenza. Gli operatori di mobilità che fanno parte di questo innovativo progetto sono: AMT con il sistema multi modale, Genova Parcheggi con l’offerta di sosta cittadina, la flotta elettrica di car sharing Elettra e gli scooter elettrici di MiMoto.

La tecnologia di riferimento è la cosiddetta BIBO (BE-IN-BE-OUT), attivando l’App e il sistema Bluetooth sarà la App stessa a connettersi con i sistemi installati a bordo di bus, metropolitana, ascensori, funicolari e a memorizzare il viaggio. Il collegamento è garantito dai 7.000 beacon installati sulle fermate, su tutta la flotta e gli impianti di AMT (bus, metro, ascensori) che rileveranno la presenza e garantiranno il collegamento con il sistema Portafoglio.

Il pagamento verrà addebitato a fine giornata applicando la logica del “best fare”, cioè la migliore tariffa su base giornaliera per il cliente. La App GoGoGe, realizzata con la collaborazione di myCicero, consentirà ad AMT di ricevere dati sul flusso di passeggeri e informazioni su come l’intera rete di trasporto sta funzionando; questo permetterà all’operatore di ottimizzare gli orari dei servizi e programmare la manutenzione a vantaggio della sicurezza e della protezione dei passeggeri e dell’ambiente, data la riduzione di emissioni di carbonio che ne deriva. Le informazioni per partecipare alla selezione del campione pilota che testerà la App, si possono consultare sul sito www.amt.genova.it.