La Corte di Cassazione Sez. 5 Penale, con la sentenza n. 19096 (dep. 22/05/2025) ha affermato che ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa per fatto proprio dell’ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, deve sussistere un rapporto qualificato tra l’autore del reato presupposto e l’ente.

In motivazione, si legge nella nota a corredo, la Corte ha precisato che tra l’autore del reato presupposto e la società è necessario che sussista una relazione funzionale a norma dell’art. 5, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e che la condotta della persona fisica sia conseguenza non tanto di un suo atteggiamento soggettivo, quanto di un preciso assetto organizzativo “negligente” dell’ente da intendersi in senso normativo, ossia non rispondente ai modelli di organizzazione e di gestione previsti dagli artt. 6 e 7 del citato d.lgs.



