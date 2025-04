Webinar “Le novità più recenti in tema di gestione del personale degli Enti Locali”

Mentre al momento risulta bloccata la trattativa per il rinnovo del CCNL del comparto Funzioni Locali 2022/2024, continua l’opera di interpretazione da parte dell’ARAN e dei giudici civili, contabili e amministrativi in merito alle regole vigenti contenute in primo luogo nel CCNL del 2019/2021.

Interpretazioni che riguardano principalmente le regole sulle progressioni verticali, sia in deroga che ordinarie, sulle progressioni orizzontali, sulle ferie non godute e sui permessi retribuiti.

Nel corso del webinar si illustreranno tali interpretazioni, fornendo alle amministrazioni indicazioni operative per la gestione del proprio personale.

Al termine del webinar si svolgerà un esame delle più recenti novità contenute nel D.L. 14 marzo 2025 n. 25 recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento delle pubbliche amministrazioni”.

L'evento si inserisce nel Piano di Formazione elaborato da Anci Digitale per i Comuni, una serie di occasioni di aggiornamento e approfondimento con l'ausilio dei consulenti esperti del Servizio Anci Risponde.



PROGRAMMA – giovedì 10 aprile 2025, ore 10.00

INTRODUZIONE AI LAVORI

Mariateresa Chirò, Ufficio Formazione e Webinar Anci Digitale S.p.A.

RELAZIONE DELL’ESPERTO

Amedeo Scarsella, Esperto Anci Risponde

Lo stato delle trattative per il rinnovo del CCNL 2022/2024

Gli autonomi livelli della contrattazione integrativa

I soggetti e le materie della contrattazione decentrata

La nullità delle clausole del contratto decentrato

Le progressioni orizzontali

La programmazione del fabbisogno di personale

Le progressioni verticali

La giurisprudenza più recente sui requisiti per le progressioni verticali

Gli incarichi di elevata qualificazione

Il DL 25/2025: la mobilità propedeutica al concorso, la durata delle graduatorie, la sospensione delle limitazioni al numero di idonei in graduatoria

RISPOSTE AI QUESITI

La partecipazione al webinar è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i seguenti riferimenti:

Tel. 06 83394257 E-mail: info@ancidigitale.it