Obblighi di pubblicazione: nuovi controlli per gli Organismi Interni di Valutazione

Notizie 14 Maggio 2026, di Redazione

L’Autorità stabilisce un’attestazione sul corretto adempimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione fissata al 15 giugno 2026 e un eventuale monitoraggio successivo il 30 novembre

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L’Autorità ha pubblicato la delibera n. 168 del 15 aprile 2026 con cui viene richiesto agli Organismi Interni di Valutazione (OIV), o ad altri organismi con funzioni analoghe, di attestare il corretto assolvimento di una serie di obblighi di pubblicazione.

Il controllo rientra nelle attività di monitoraggio previste in materia di trasparenza amministrativa e riguarda tutte le amministrazioni e gli enti ricompresi nell’articolo 2-bis del d.lgs. 33/2013.

La rilevazione principale è fissata al 15 giugno 2026, mentre è prevista un’eventuale fase di monitoraggio successiva al 30 novembre.

La delibera

Delibera n. 168 del 15 aprile 2026.pdf2.85MB

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