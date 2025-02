Violazioni del codice della strada: notifica eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito in pubblici elenchi, effetti

La Corte di Cassazione Sez. 3 Civile, con l’ordinanza n. 29884/2024, ha stabilito, nella sintesi massimata dagli uffici della Corte, che la censura concernente l’invalidità della notifica della cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, in quanto eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito nei pubblici elenchi, è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità dell’appello, rilevabile in sede di legittimità anche d’ufficio.



Fonte: Massimario della Corte di Cassazione