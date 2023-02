Viminale, servono 153 nuovi segretari comunali per l’anno 2023

Si è svolto oggi il Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, presieduto dal sottosegretario Wanda Ferro.

Alla riunione hanno partecipato il capo dipartimento degli Affari interni e territoriali Claudio Sgaraglia, il capo dipartimento per l’Amministrazione generale e per le Politiche del personale Carmen Perrotta, e i prefetti di Bari Antonia Bellomo e di Torino Raffaele Ruberto, oltre ai rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) e dell’Unione delle province italiane (Upi).

A inizio dei lavori il sottosegretario ha richiamato i recenti interventi normativi, adottati a sostegno delle autonomie locali, per rafforzare la figura del segretario comunale e per promuovere l’ingresso in carriera dei vincitori dell’ultimo concorso COA 6.

Al centro della discussione il fabbisogno di nuovi segretari comunali per l’anno 2023, quantificato in 153 unità (pari al 120% delle cessazioni dell’anno precedente) secondo la speciale normativa volta ad agevolare l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte delle amministrazioni locali.

Un focus è stato dedicato, inoltre, alla programmazione dell’attività didattica e al piano annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, che sarà realizzato sia in modalità e-learning che con lezioni in presenza.

In particolare, nel corso dell’incontro sono stati programmati i corsi di progressione in carriera per il conseguimento dell’abilitazione necessaria allo svolgimento delle funzioni nei comuni rientranti nella fascia professionale B (Spe.s) e di quella prevista per l’assunzione della titolarità negli enti con più di 65.000 abitanti (Se.fa).

Fonte: Viminale