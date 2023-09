Viminale, riunione della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali in Sessione europea

Si è svolta questa mattina al Viminale la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali in Sessione europea presieduta dai ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi, e degli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto. Hanno partecipato le sottosegretarie di Stato al ministero dell’Interno, Wanda Ferro, e al ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, il presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Antonio Decaro, e i rappresentanti dell’Unione Province Italiane (UPI). All’ordine del giorno la presentazione della relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2023.

Il ministro Piantedosi ha aperto la seduta sottolineando l’importanza di riattivare uno strumento che consente lo scambio di informazioni ai vari livelli di governo, centrale e territoriale, per un’Italia sempre più forte nel contesto europeo e mediterraneo. La seduta dimostra anche l’importanza, sottolineata ancora da Piantedosi, che l’esecutivo ripone nella partecipazione dell’Italia al processo di integrazione europea.

Il ministro Fitto, nell’illustrare le principali linee programmatiche per l’anno in corso della partecipazione dell’Italia all’Unione europea, ha sottolineato l’importanza della Conferenza Stato-Città come prezioso strumento di dialogo e di confronto istituzionale anche al fine raccogliere e valorizzare il contributo dei Comuni e delle autonomie locali alle scelte di politica europea del nostro Paese.

Fonte: Viminale