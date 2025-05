Viminale, parere favorevole della Cosfel su 81 assunzioni

La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali si è riunita ieri al Viminale, presieduta dal sottosegretario Wanda Ferro. In una nota pubblicata sul proprio sito il Ministero dell’Interno riporta i dati salienti dell’incontro: sono state valutate complessivamente 18 delibere in materia di personale, presentate da 17 comuni: all’esito dei lavori sono state approvate 8 rideterminazioni di dotazioni organiche, 77 assunzioni a tempo indeterminato (fra cui 2 stabilizzazioni) e 4 assunzioni a tempo determinato. In particolare, sono state esaminate con esito favorevole le istanze presentate dai comuni di Alessandria, Bisignano (Cs), Gioia Tauro (Rc), Fabrica di Roma (Vt), Mentana (Rm), Mondragone (Ce) e Summonte (Av). La Commissione, inoltre, ha esaminato 3 piani di riequilibrio finanziario pluriennale per i comuni di Giuliano di Roma (Fr), Mentana (Rm) e Rocchetta Ligure (Al), 1 ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del comune di San Daniele Po (Cr) e n.1 piano di estinzione del comune di Aragona (Ag).

Fonte: Viminale