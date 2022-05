Verona adotterà la Carta Europea della Disabilità

Il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, in visita istituzionale a Verona, ha annunciato che è iniziata l’interlocuzione tra il Comune e l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità per attivare la convenzione della Carta Europea della Disabilità.

Nel corso di una cerimonia pubblica in Municipio è stato sottoscritto un documento, alla presenza del sindaco, Federico Sboarina, nel quale il Comune di Verona si impegna a riconoscere ai beneficiari della tessera le agevolazioni previste presso i luoghi della cultura e gli impianti natatori.

“Il mondo della disabilità è una sfida e siamo soddisfatti che anche questa Amministrazione l’abbia accettata. Aver aderito al progetto significa aver posto attenzione alle persone con disabilità, riconoscendo loro dei diritti e valorizzando allo stesso tempo la bellezza della città, che tutti noi conosciamo. Oggi con questa firma stiamo dicendo che stiamo mettendo la persona con disabilità al centro dei nostri programmi e delle nostre agende”, ha sottolineato il ministro Stefani nel corso dell’evento.

Fonte: Ministro per le Disabilità