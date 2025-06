Valutazione postuma della compatibilità sismica dell’opera, controlli dell’amministrazione e poteri del giudice

La Corte di Cassazione Sez. 4 penale, con la Sentenza n. 11169 (dep. 20/03/2025) è intervenuta in materia di violazione della normativa antisismica affermando, nelle due massime diffuse dagli organi della Corte, che innanzitutto che non è prevista la possibilità di valutare “a posteriori” la compatibilità sismica del manufatto coerentemente con la finalità di tutela dell’incolumità pubblica e con la natura preventiva del controllo esercitato dall’amministrazione competente per gli interventi edificatori in zone sismiche, né sono previsti effetti estintivi del reato in conseguenza della regolarizzazione postuma dell’opera;

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num.

380 art. 45, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 93

ed inoltre che, il giudice che ritiene insussistente la doppia conformità delle opere non può ordinarne automaticamente la demolizione, ma è tenuto, ex art. 98 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a valutare, all’esito di acquisizioni tecniche ulteriori rispetto a quelle agli atti, se sia possibile conformare le opere medesime alle prescrizioni antisismiche, indicando eventuali interventi a tale fine necessari ed effettivamente praticabili.



Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 98

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione