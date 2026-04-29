Urbanistica e affidamento del privato: nessun obbligo di motivazione rafforzata senza posizione consolidata

AGEL 29 Aprile 2026, di Redazione

Il Consiglio di Stato ribadisce che le scelte di pianificazione urbanistica restano ampiamente discrezionali e non richiedono motivazione rafforzata in assenza di un affidamento qualificato del privato.

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Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 2 aprile 2026, n. 02690/2026 REG.PROV.COLL. (ric. n. 3881/2024)

Con una pronuncia di rilievo in materia urbanistica, il Consiglio di Stato riafferma un principio consolidato: le scelte di pianificazione del territorio rientrano nella piena discrezionalità dell’amministrazione e non sono soggette a uno specifico onere di motivazione “rafforzata”, salvo ipotesi eccezionali.

Il Collegio chiarisce che tale obbligo motivazionale più intenso sorge solo in presenza di una posizione di affidamento qualificato del privato, cioè quando esistano elementi giuridicamente rilevanti e consolidati idonei a generare una legittima aspettativa edificatoria tutelata.

In assenza di tali presupposti, la pianificazione urbanistica resta soggetta alla regola generale della cosiddetta “polverizzazione della motivazione”, secondo cui è sufficiente il richiamo alle scelte complessive di assetto del territorio e agli interessi pubblici perseguiti.

Il Consiglio di Stato precisa inoltre che atti endoprocedimentali o pareri non vincolanti dell’amministrazione, anche se favorevoli a una proposta privata, non sono idonei a consolidare un affidamento giuridicamente tutelato né a vincolare le successive determinazioni pianificatorie.

Ne consegue che il mutamento di indirizzo urbanistico non richiede una puntuale confutazione delle precedenti valutazioni interne, né impone all’amministrazione un onere motivazionale rafforzato, quando non vi sia una posizione giuridica già stabilizzata in capo al privato.

Il principio riaffermato dalla sentenza si colloca nel solco della giurisprudenza secondo cui la tutela dell’affidamento in materia urbanistica costituisce un’eccezione rigorosamente circoscritta, non estensibile a mere aspettative di fatto o a fasi procedimentali non concluse.

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