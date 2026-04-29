Consiglio di Stato: nella soccombenza virtuale serve una valutazione complessiva del risultato elettorale, non limitata al solo ballottaggio

Nel giudizio definito con la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 1121 del 12 febbraio 2026 (R.G. n. 8841/2025), il Collegio ribadisce un principio centrale in tema di soccombenza virtuale: la valutazione prognostica del merito, necessaria ai fini della regolazione delle spese in caso di improcedibilità del ricorso, deve fondarsi su una ricostruzione complessiva e coerente della vicenda controversa.

In particolare, il giudice amministrativo chiarisce che tale delibazione non può limitarsi a un’analisi parziale o segmentata dell’esito elettorale, come nel caso del solo ballottaggio, ma deve tenere conto dell’intero svolgimento del procedimento elettorale, includendo anche i risultati del primo turno e gli effetti potenzialmente prodotti dalla partecipazione del candidato contestato.

Il principio affermato è che la soccombenza virtuale richiede una prognosi ragionevole sull’esito del giudizio, la quale deve essere costruita attraverso una valutazione unitaria degli elementi rilevanti, senza isolare singole fasi della competizione elettorale. Ne consegue che l’eventuale incidenza della candidatura illegittimamente ammessa non può essere esclusa sulla base del solo raffronto numerico del ballottaggio, se il primo turno evidenzia dati idonei a incidere sulla stessa dinamica del risultato.

La sentenza ribadisce inoltre che, in caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice è comunque tenuto a pronunciarsi sulla soccombenza virtuale ai fini delle spese, applicando un criterio di valutazione sommaria del merito che sia tuttavia completo e non frammentario.

Sotto tale profilo, il Consiglio di Stato sottolinea che la complessità della vicenda e l’incertezza sull’effettiva incidenza della candidatura contestata giustificano, nel caso concreto, la compensazione integrale delle spese di lite, sia in primo grado sia in appello.

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12 febbraio 2026, n. 1121, R.G. n. 8841/2025)