Udine: una nuova rete Wi-Fi gratuita e pubblica

Il Comune di Udine dispone di una nuova rete Wi-Fi gratuita per i cittadini e i turisti che visitano la città: si chiama FVG WI-FI ed è un progetto sostenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che permette di navigare sulla rete in tutte le aree cittadine coperte dal servizio.

Fra i luoghi pubblici attivati, vi sono diverse zone interne ed esterne della città fra cui le biblioteche e gli spazi di rilevanza culturale e istituzionale come il Castello di Udine, la Casa della Contadinanza, il Palazzo Morpurgo o il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea Casa Cavazzini.

La nuova infrastruttura di rete offre un accesso libero e gratuito a Internet con una navigazione fino a 50 GB di traffico giornaliero per sessioni della durata massima di 18 ore: contestualmente, viene dismessa la precedente e storica rete UDINEFREE attivata dal 2014.

Possono utilizzare il servizio tutti i cittadini italiani o stranieri, per potersi registrare al servizio, l’utente deve disporre di un numero di cellulare associato a una SIM card di un operatore telefonico italiano o di carta di credito (senza addebito ma solo ai fini identificativi) o di account SPID (riservato ai soli cittadini italiani). Il servizio FVG WiFi offre un volume di traffico limitato a 50 GB al giorno per utente, con sessioni di durata massima di 18 ore ed in caso di inattività di 2 ore. Il servizio è disponibile durante tutta la giornata, salvo eventuali interruzioni dovute a esigenze operative.

Se è la prima volta che si utilizza il servizio è necessario registrarsi seguendo le istruzioni presenti nella pagina di accesso a cui si viene reindirizzati subito dopo il collegamento alla rete “FVGWiFi”.

Per accedere al servizio è necessario:

– selezionare la rete “FVGWiFi” nell’area coperta dal servizio;

– autenticarsi nella pagina di accesso a cui si viene reindirizzati subito dopo il collegamento alla rete.

Se non si viene reindirizzati automaticamente, avviare un browser (Internet Explorer, Safari, Mozilla, Firefox) ed aprire il link https://account.fvgwifi.it

Fonte: comune di Udine