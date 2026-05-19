Oltre 7 milioni per i servizi sociali nelle aree interne: via al 22° trasferimento di risorse

Infrastrutture 19 Maggio 2026, di Redazione

Autorizzata una nuova tranche di finanziamenti per i progetti della misura dedicata al rafforzamento dei servizi di comunità. Fondi destinati a enti locali e soggetti attuatori per anticipazioni, stati di avanzamento e saldi.

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Nuovo passo avanti per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali nelle aree interne del Paese. Con il decreto n. 169 del 29 aprile 2026, pubblicato nella sezione “Provvedimenti di attuazione”, è stato autorizzato il 22° trasferimento di risorse della misura INV2C2I1.1.1, destinata al rafforzamento dei servizi di comunità. Lo stanziamento supera i 7 milioni di euro ed è rivolto a enti locali e soggetti attuatori per anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi dei progetti finanziati.

La misura, inizialmente prevista nell’ambito del PNRR e oggi sostenuta da risorse nazionali, punta a contrastare esclusione e marginalità sociale nelle aree interne attraverso la creazione o il miglioramento di servizi essenziali. Tra gli interventi finanziati figurano assistenza domiciliare per anziani, infermieri e ostetriche di comunità, il potenziamento di piccoli ospedali e servizi sanitari di base, infrastrutture per l’elisoccorso, centri per persone con disabilità e servizi culturali, sportivi e di accoglienza.

L’investimento complessivo previsto ammonta a 500 milioni di euro. L’avviso pubblico, pubblicato nel 2022 dall’allora Agenzia per la Coesione Territoriale, ha raccolto 2.550 domande di finanziamento: 2.473 sono state valutate e, al termine dell’iter, 803 progetti sono stati ammessi a finanziamento con specifici accordi sottoscritti con i soggetti attuatori.

Dopo la revisione del PNRR approvata dall’Unione europea nel dicembre 2023, la misura è stata esclusa dal Piano ma ha mantenuto la propria operatività grazie a una copertura finanziaria nazionale. Le risorse, rimodulate fino al 2029, continuano a sostenere gli interventi nei comuni delle aree interne, monitorati attraverso la piattaforma ReGis della Ragioneria dello Stato.

Maggiori informazioni nella nota del Dipartimento per le politiche di coesione

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